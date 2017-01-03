Swatch, elektrikli otomobillerin gelecekteki çözümü olacak

İsviçre merkezli saat üreticisi Swatch, hissedarı olduğu enerji şirketinin elektrikli otomobil bataryalarının geliştirme sürecine dahil oluyor.



Birbirinden farklı tasarımlarıyla tanıdığımız İsviçre merkezli saat üreticisi Swatch, elektrikli otomobiller için hayati önem taşıyan batarya teknolojilerine ciddi bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Swatch CEO’su Nick Hayek iddiaları doğrulayarak Çin merkezli otomobil üreticisi Geely ile de anlaşma imzaladıklarını belirterek geliştirilen teknolojinin Çin’de test edileceğinin sinyallerini verdi.

Swatch, 2008 yılında tamamen temiz enerji kaynakları üzerine kurulan ve yüzde 51’lik hissesi elinde bulunan Belenos Clean Power şirketinin geliştirme sürecine dahil olacak. Dünya üzerinde nadir bulunan elementlerden biri olduğu ifade edilen vanadyumun, bataryaların geliştirme sürecinde önemli rol oynadığı ve araçların rakamsal değerlerinde ciddi ağırlık kazanımı sağlayacağı ifade ediliyor. Geliştirilen bataryaların, günümüzde en iyilerden biri olarak kabul edilen Panasonic bataryalarından bile neredeyse iki kat daha hızlı şarj olabildiğini ve uzun ömürlü olduğunu söyleyen Hayek, 2020 yılında Swatch’un 10 ile 15 milyar dolarlık bir batarya satışı yakalayabileceğini ifade etti.