Sylvester Stallone sevilen dizilerden birine konuk olacak!

Kısa bir süre önce Guardians of the Galaxy Vol. 2 ile Marvel Sinematik Evreni’ne katılan, şimdilerde Creed 2 üzerinde çalışan Sylvester Stallone son zamanların ilgi gören yapımlarından birine konuk olacak.

Beyaz perdenin efsane isimlerinden biri olan Sylvester Stallone son zamanlarda ilgi uyandıran gelişmelerle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Önce Guardians of the Galaxy Vol. 2‘de Stakar Ogord karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ardından onu daha fazla Marvel Sinematik Evreni filminde göreceğimiz belli oldu. Tüm bunların üzerine büyük beğeni toplayan Creed’in devam edeceğini öğrendik. Hatta Sylvester Stallone şimdilerde Creed 2‘nin senaryosunu kaleme almakla uğraşıyor. Tüm bunlar heyecan uyandırmaya yetmezmiş gibi şimdi Sylvester Stallone’u televizyonda göreceğimiz ortaya çıktı.

Yayın hayatına geçtiğimiz sezon başlayan ve kısa sürede büyük ilgi çekmeyi başaran This Is Us efsane oyuncuyu ağırlayacak. Şimdilik Sylvester Stallone’un hangi karaktere hayat vereceği veya hikayeye ne şekilde dahil olacağı bilinmiyor. Ancak ilk etapta paylaşılan bilgilere bakılırsa bu devamlı bir rol olmayacak. Aksine Stallone kısa bir süre görünüp, hayranlarına sürpriz yapmakla yetinecek.

This Is Us ikinci sezonuyla 26 Eylül‘de ekranlara dönecek. Sylvester Stallone’un konuk olacağı bölümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.