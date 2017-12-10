Tam 1949 yılından bu yana hayatımızda bulunan LEGO, dünyanın en popüler oyuncakları arasında yer alıyor. Bu konuda uzman Jason Allemann’ın hazırladığı mekanik klavye ise fanları kendisine hayran bırakacak türden.



Jason Allemann, üç boyutlu yazıcıdan basılan parçalar kullanarak kendi işlevsel mekanik LEGO klavyesini üretmiş birisi. Bunu Cooler Master Quick Fire Rapid mekanik klavye üzerine kuran Allemann, tüm tuşları kendi tercih ettiği 2×2 bloklarla değiştirmiş. Diğer gövde parçalarını da kendisine göre özelleştiren adam, ortaya hem ilginç hem de oldukça renkli bir sonuç çıkartmış duruyor. Tamamen işlevsel olan yani tüm tuşları çalışan klavyede, ilginç detaylar bulunuyor. Örneğin “home” tuşunun yerine bir ev çatısı koyan Jason Allemann, “F1” botunu yerine de bir sağlık sembolü yerleştirmiş. 2×2 yanında 1x ve 1×2 bloklar kullandığını da belirten adam, klavyesinde tüm yaratıcılığını konuşturmuş görünüyor. Ayrıca harflerin yerinde karşımıza çıkan “LEGO” yazısı da dikkate değer detaylar arasında yer alıyor.

LEGO mekanik klavye

Bu tarz bir çalışmayı kendinizin de yapabileceğinizi belirtmekte fayda var. Bunun için burada satılan özel Cherry MX anahtar başlıklarından satın alabilirsiniz. Bu başlıkların üstü 2×2 bloklara uyumlu olduğu için kendi klavyenizi kendiniz özelleştirebilirsiniz. Süreci gösteren tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

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