Tanıtımına günler kala 2017 Seat Ibiza ile ilgili son bilgiler [Video]

Seat, kompakt modelinin tanıtım etkinliği öncesi, geçmiş jenerasyonları da selamlayan özel bir video yayınladı.



2016’nın sonlarına doğru ilk kez kamuflajsız yakalanan Seat binek otomobil ailesinin en küçük üyesi Ibiza’yı gören kullanıcılar ciddi bir şaşkınlık yaşamıştı. Kamuflajlı olarak kameralara yakalandığı ilk dönemin ardından tasarımsal olarak değişimleri beraberinde getireceği sinyallerini veren yeni Ibiza’yı bir anda Hyundai i20 formunda karşımızda görmek hemen herkes gibi bizleri de kısa bir süreliğine karmaşaya sokmadı değil. Seat’ın bu değişik gizleme yönteminin (i20 kamuflajı) ardından kafaları karışan kullanıcıların yeni Ibıza ile ilgili beklentileriyle ilgili herhangi bir değişimse yaşanmadı aslında.



Türkiye’de de hatırı sayılır bir kesim tarafından tercih edilen ve 33 yılı geride bırakan Ibiza’nın artık tanıtımına da sayılı günler kaldı. Öncelikle tasarımla birlikte yeni Ibiza’da beklenen değişimlerden kısaca bahsedelim. Elektronik destek ünitelerinin yanı sıra yeni Ibiza’nın rakiplerinden geri kalan malzeme kalitesi ve iç hacim konusunda artık daha iddialı bir konuma geleceğini söyleyebiliriz. İç hacimde beklenen bu değişimi bagaj hacminde de görmeyi bekliyoruz. Volkswagen grubunun MQB Zero platformu üzerine geliştirilecek ilk model olacak olan yeni 2017 Ibiza için özel bir video yayınlayan SEAT, ilk jenerasyonundan itibaren küçük bir yolculuğu izleyicilerle buluşturuyor. 2017 Ibiza’nın tanıtımı 31 Ocak Salı günü gerçekleşecek. Yeni Ibiza ile ilgili son gelişmeleri LOG.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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