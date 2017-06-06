Tarkan’ın yeni albümünün çıkış tarihi belli oldu

2015 yılında Ahde Vefa albümünü satışa sunan Tarkan’ın yeni albümüyle ilgili ilk detayları geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmıştık. Bugün sizlere Tarkan’ın yeni albümünün çıkış tarihini duyurmak istiyoruz. Tarkan merakla beklenen yeni albümünün çıkış tarihini kendi sosyal hesapları üzerinden duyurdu.

Tarkan’ın paylaştığı bilgiye göre albüm 15 Haziran‘da yayınlanacak. Daha önceden 14 parçanın yer alacağı açıklanan albüm bilindiği üzere ilk kez Fizy platformunda müzik tutkunlarının beğenisine sunulacak. Turkcell geçtiğimiz hafta müzik platformu Fizy ile Türkiye’nin megastarı Tarkan’ın güçlerini birleştirdiğini duyurmuştu. Yapılan iş birliği kapsamında Tarkan’ın dijital müzik platformu fizy’nin reklam çekimlerinde de yer alacağı açıklanmış ve Tarkan ve Turkcell işbirliğinin her yaz heyecanla beklenen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi konserlerinde de devam edeceği ifade edilmişti.