Tasarım evrimi: 2017 KIA Picanto

KIA’nın kompakt hot-hach modeli Picanto, yeni yüzüyle yeni otomobil almayı düşünen kullanıcıları heyecanlandırabilir.

Son ciddi tasarım güncellemesini 2011 yılında alan Picanto, 2017 yılı itibarıyla yeni bir kimliğe bürünmüş bir şekil karşıma çıkacak gibi gözüküyor. KIA’nın Detroit Otomobil Fuarı kapsamında ilk kez kullanıcıların karşısına çıkaracağı yeni Picanto’nun ilk resmi tasarım detayları tanıtım organizasyonu öncesi gün yüzüne çıktı. KIA’nın yeni tasarım dilinden fazlasıysa nasibi alan 2017 Picanto’nun tasarım anlamında eski jenerasyonundan iki adım ileride olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.



Adeta bir ralli aracını andıran ön tasarım detaylarıyla agresif bir duruş sergileyen yeni Picanto’nun arka kısmında dikey olarak konumlandırılmış C formunda ışıklandırılmalara yer verildiğini görüyoruz. Picanto’nun içerisinde de markanın son teknolojisiyle donattığı kokpit karşımıza çıkıyor. KIA’nın yeni nesil direksiyon tasarımıyla birlikte ön konsolun dışarısında konumlandırılmış multimedya ekrana yeriliyor. 1.0 ve 1.2 litrelik motor seçenekleriyle kullanıcılara sunulması beklenen 2017 Picanto’nun ne zaman satışa sunulacağı henüz belli değil.