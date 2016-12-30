Teknoloji ve tasarımın yeni hali: 2018 Audi Q3

Her geçen gün ilginin arttığı kompakt SUV pazarında elini güçlendirmek isteyen Audi, yeni Q3 ile kullanıcıların dikkatini çekmek istiyor.

Q2 ile birlikte kompakt SUV liginde atılımlarına devam eden Audi, ürün gamının en çok tercih edilen modellerinden birisi olan Q3’ü yeni yüzüyle karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Auto Express’te yer alan habere göre 2018 model yılıyla kullanıcılara sunacağı Q3’ü yeni tasarım diliyle harmanlayacak olan Audi, modelin tamamen elektrikli versiyonuna da yer vermeyi düşünüyor.



Volkswagen grubunda sunulan MQB platformunun yeni versiyonu üzerine inşa edilecek olan 2018 Q3’ün altyapıyla birlikte boyutsal değerlerinde de artış yaşanacağı ifade ediliyor. Toplamda; uzunlukta 60, genişlikte 50 ve aks mesafesinde de 50 mm‘ye yakın bir değer artışı beklenen yeni Q3, bagaj hacmi başta olmak üzere içeride de daha geniş bir kullanıcı alanı sunacak. Dış tasarımındaki tazelenmenin yanı sıra içeride çok daha gelişmiş bir tasarımla karşılaşmayı beklediğimiz yeni Q3’te, abisi Q5’ten gelecek çok daha ergonomik ve şık bir kokpit tasarımı bekleniyor. Donanımsal olarak da eli güçlenecek olan 2018 Q3’te, yeni direksiyonla birlikte Audi’nin sanal kokpitine de yer verilecek gibi gözüküyor.

İçten yanmalı motor seçeneklerin yanı sıra ilk aşamada olmasa da hibrit versiyonunun da sunulması gündemde olan yeni Q3’ün, Volkswagen e-Golf‘te kullanılan teknolojiyle aynı altyapıyı sahip bir elektrik versiyonu da sunabilir. Bu bağlamda elektrikli olarak sunulacağı belirtilen Q3’ün, hızlı şarj özelliğine de sahip olacağını söyleyebiliriz. 2017 içerisinde yeni yüzüyle tanıtılması beklenilen yeni Q3’ün hangi organizasyonda karşımıza çıkacağıysa henüz belli değil.