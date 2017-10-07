Terminatör ve Geleceğe Dönüş’ü komediyle harmanlayan dizi: Future Man [Video]

Açlık Oyunları serisiyle tanıdığımız Josh Hutcherson bu sefer bir bilim kurgu yapımıyla izleyici karşısına çıkıyor. Amerika’da hizmet veren internet platformlarından Hulu tarafından geliştirilen Future Man bilim kurgu efsanelerine göndermelerle dolu tanıtımıyla dikkat çekiyor.

Üç dakika uzunluğundaki tanıtıma baktığımızda Kronish Laboratuvarları’nda temizlik işleri yapan Josh Futturman‘ı görüyoruz. Hayatında önemli hiçbir şey yapamayan bu adamın tek başarısı bilgisayar oyunlarında çok başarılı olmak. Bir gün bu zor oyunu bitirmesiyle hayatı değişiyor. Bu oyunun gelecekte yaşanan savaşta mücadele edecek kişileri bulmak için geliştirildiğini öğreniyor. Bunun için zamanda yolculuk yaparak sonun başlangıcının yaşanmasına engel olmaya çabalıyor. Fakat zamanda seyahat etmenin sandığı kadar heyecanlı ve keyifli olmadığını fark ediyor.

Zaman yolculuğu ve komediyi bir araya getiren bu yapımın tanıtımı ise göndermelerle dolup taşıyor. Terminatör’den Geleceğe Dönüş’e, Top Gun’dan Pulp Fiction’a pek çok göndermenin üç dakikalık tanıtıma sığdırıldığını görüyoruz. Dizinin başrolünü Josh Hutcherson üstlenirken ona Eliza Coupe ve Derek Wilson eşlik ediyor. Bu üçlü güvenli bir geleceğin garantisi olmaya hazırlanıyor.

Hem gülmek hem de nostaljik anlar yaşamak isteyenlere hitap eden Future Man’in tüm bölümleri 14 Kasım‘da yayınlanacak. Diziden paylaşılan ilk tanıtımı haberimizin girişinde bulabilirsiniz.