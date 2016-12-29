Terör saldırısında yüzlerce hayatı teknoloji kurtardı

Geçtiğimiz günlerde Almanya^da yaşanan olayda dikkat çeken bir detaya rastlandı.

Almanya’nın başkenti Berlin‘de on gün önce meydana gelen terör olayında, Noel organizasyonunu yapıldığı bir pazara tır saldırısı düzenlenmiş, olayın ardından 50 kişinin üzerinde yaralıyla birlikte ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Olayın üzerinden zaman geçtikçe yetkilililer araştırmalarını sürdürürken bu bağlamda önemli bir detaya rastlanıldığı ifade edildi. Almanya merkezli haber sitesi DW‘de yer alan habere göre tır dahilinde yer alan otomatik fren sistemi yüzlerce kişinin hayatını kurtardı.

2012 yılından itibaren kamyon ve tır tipi araçlarda zorunlu hale getirilen yarı otonom fren sisteminin yaşanan bu olayda kayıp sayısına doğrudan etki ettiği belirtiliyor. Yapısı geriyi çarpışmayı algıladıktan sonra kendiliğinden fren yapan sistem, Volkswagen başta olmak üzere (İkincil çarpışma freni) günümüzde binek otomobillerde de sunuluyor. Uzmanlar saldırının gerçekleşmesinin ardından çarpışmayı algılayan sistemin araca müdahale ederek, 70-80 metrelik mesafe sonrasında aracı durdurduğunu ve daha büyük kayıpların yaşanmasının önüne geçtiği ifade etti.. Bu olayla birlikte sürücüye yardımcı elektronik sistemlerin yaşanabilecek kaza durumlarına ne derece etkili olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.