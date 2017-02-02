Tesla için yapılmış birbirinden etkileyici reklam filmleri [Video]

Bağımsız ekipler tarafından Tesla için hazırlanmış birbirinden etkileyici reklam filmlerini sizler için bir araya getirdik.

Yolculuğuna küçük bir marka olarak başlayan lakin geleceği öngördüğü için günümüzün yükselen değeri haline gelen bir marka… Tesla çok kısa bir sürede elde ettiği başarıyla dünya devlerine kafa tutacak duruma geldi. Elektrikli otomobiller konusunda kat ettiği yol ve başarılı menzil değerleriyle küresel güçlerin elektrikli otomobillere erken yönelmesindeki en büyük vesilelerden biri olmayı başardı. Roadster, Model S ve Model X ile birlikte yoluna devam eden marka uygun fiyatlı Model 3 ile ürün gamını geliştirmeye ve her kesimden kullanıcıya ulaşma adına bir politika yürütüyor.

Modelleriyle birlikte hızlı şarj ağı ve otonom sürüş teknolojisi konusunda da yoğun bir geliştirme sürecinde olan Tesla, üreticilerin yanı sıra tüketicilerin de dikkatini çekmeyi kısa sürede başardı. Bu özelliklerle şimdiden birçok hayranı olan Amerika merkezli marka için yapılan bağımsız projeler de bir o kadar ilgi çekici hale geldi. Tasarımcılar Tesla otomobiller için konsept tasarımlar geliştirirken projelerin hayran yapımı olarak nitelendirilen videoları da gerçekten etkileyici işler ortaya çıkabiliyor. İşte sizler için Tesla için yapılmış en güzel projelerden öne çıkanlar…

VİDEO #1: Tesla’yı “Tesla” kullanırsa

VİDEO #2: Bir uzay yolcuğu

VİDEO #3: Mektup

VİDEO #4: Temiz gelecek