Tesla Model S’ten Avrupa yollarında menzil rekoru

Model S, bir elektrikli otomobilin bu zamana kadar tek seferde gidebildiği en uzun mesafeyi kat ederek, başarısını sürdürdü.

Performansının yanı sıra menzil değeriyle de iki ucu keskin bir bıçak olan Tesla Model S’ten her iki alanda da rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyanın en seri ikinci otomobili olarak kayıtlardaki yerini koruyan Model S‘ten son gelen haberse menzil tarafında gerçekleşti. Yaklaşık 1 ay öncesinde erişilebilecek maksimum menzil değerinin tecrübe edilebilmesi adına “hypermiling” adı verilen teknikle, tek seferde 901 kilometre yol kat edebilen Model S’in bu değeri elde etmesinin ardından açıklama yapan Elon Musk, aracın tek seferde 1.000 kilometrelik yolu geride bırakabileceğini o dönem bir kez daha dile getirmişti. Temmuz ayında Belçika’da aynı yöntemle gerçekleştirildiği söylenen son denemedeyse Musk’ın açıklamasının ne denli haklı olduğunu ortaya çıktı.



“Italian Tesla” adıyla, Tesla sahipleri tarafından kurulan bir grubun yayınladığı detaylı bilgilerde, Model S P100D‘nin son şarj edildiği andan kullanımdaki son anına kadar 1.078 kilometrelik bir menzili tek seferde geride bıraktığı ve dünyada bir ilke imza attığı görülüyor. Kayıtlarına bir rekor olarak geçen bu sonucun ardından Elon Musk da rekoru Twitter hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Elektrikli otomobiller her geçen gün popülaritesini artırırken, Tesla’nın gözümüzün önünde her geçen gün büyümesi de aynı hızda devam ediyor.