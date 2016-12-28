Tesla’nın otomatik pilotu kazayı tahmin etti [Video]

Tesla, araçları dahilinde sunduğu otopilot sistemini geliştirmeye devam ederken, güncellemelerle gelen özellikler hayat kurtarıcı nitelikte.

Tesla’nın bir süredir geliştirme sürecini yürüttüğü otomatik pilot, yayınlanan geliştirme güncellemeleriyle birlikte yeni yetenekler kazanmaya devam ederken günlük hayatta bu geliştirmelerin ne derece önemli olduğunu kanıtlayan olaylar gerçekleşmeye de devam ediyor. Tesla otomobillerine 2014 yılından itibaren dahil edilmeye başlanan radar sisteminin günümüzde aktif olarak çalışması adına araç dahilinde yer alan kameralarla entegre çalışması gerekiyor. Elon Musk ve ekibinin planıysa yeni güncellemelerle birlikte radar sistemini başlı başlına bir sistem olarak kullanmak.

Sürücü ekranına yansıtılan modellemede araç dahilinde yer alan sensörler ve 3D sanal tahmin sisteminin ortak kullanımının sağlanılabileceğini açıklayan Tesla, 8.0 güncellemesiyle birlikte radar sisteminin altı kat daha işlevsel ve nesneleri tanımlama konusunda başarılı olduğunun altını çizdi. Ek olarak aracın etrafını sürekli kontrol eden sistemle birlikte en çok vurgulanan geliştirmeyse tahmin seviyesinde ciddi bir gelişme kaydedilen kaza önleyici tahmin sistemiydi. Güncellemeyle birlikte otobanda seyir halinde devam ederken Tesla kullanıcılarının önündeki iki arabayla ilgili algılama ve tahmin yürütebildiği ve çarpışma önleyici frenle entegre çalıştığı açıklanan sistemin belki de en gerçekçi testi yaşanan bir olayla gerçekleşti. Hollanda‘da meydana gelen olayda, otobanda seyir halinde giden Tesla Model X’in ön tarafta yaşanan kazanın gerçekleşme anından yaklaşık iki saniye öncesinde sinyallerle uyarı verdiği görülüyor. İlgili videoya yukarıdaki görselden ulaşabilirsiniz.

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