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Tesla’nın şarj istasyonları Türkiye’ye geliyor

20 Aralık 2016

Tesla, elektrikli araçlarının şarj istasyonlarını artırmayı planladığı önümüzdeki sürecin planları belli oldu.

Kasım ayının sonunda BMW, Ford, Volkswagen, Audi, Porsche ve Mercedes-Daimler gibi sektörün ağır toplarının Avrupa otoyollarında sunulmak üzere bağımsız şarj noktalarını oluşturmak için bir araya geleceğini açıklamasının ardından elektrikli otomobil pazarına ilginin artacağı beklenirken bu konuda akla ilk gelen Tesla’da önümüzdeki yıldan itibaren genişlemeye istasyon bazında artışa gitme planları yapıyor.

avrupavarolanin
Tesla, 20 dakikadalık şarj süresiyle bataryaları yüzde 50 oranında şarj edebilen Supercharger istasyonlarıyla ilgili 2017 planlarını açıklayarak istasyon sayılarında artışın olacağı bilgisini verdi. Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere hızlı şarj istasyonlarını artırmak için kolları sıvayan Elon Musk ve ekibinin, geçtiğimiz süreçte ülkemizde vermiş olduğu hedefleri tutturmak konusunda başarılı söylemek biraz zor. Tesla’nın supercharger planlarına Türkiye tarafında baktığımızda; Antalya, Ankara, Konya, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi iller etrafında konumlandırıldığını görüyoruz. Sistemin uzun yol bazlı noktada kullanılacağını düşünürsek Tesla modellerinin daha çok batı illerinde daha rahat uzun yol kat edebileceğini de söyleyebiliriz. Model S ve X’in ardından Model 3 ile birlikte ürün gamını çeşitlendiren Tesla’nın şarj istasyonu planlarının ne derece gerçekleşeceğini zaman gösterecek.

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YORUMLAR
  • Mrt

    2015 de 2016 ya geliyor yazıyodu şimdide 2017 olmuş p100d modelleri 130.000$ civarı türk insanı niye en iyi arabaya binemesin dolar 2₺ nin altına inmezse zaten alacak kişiler sayılı türk halkının cehaleti ve körlüğü devam ettikçe de niye para kazanamıyoruz deriz sürekli r.t.erdogan binin fiata vw e
    Diyor kendisi s600 guard maybach ile geziyor türk halkı
    Biraz akıllan be uyuma uyan artık

nukleer
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