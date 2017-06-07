Tom Cruise’lu Mumya başlangıcı rekorla yaptı

Başrolünde Tom Cruise‘un yer aldığı yeni Mumya filminin fragmanlarını bir süredir izliyor, ortaya nasıl bir film çıkacağını merak ediyoruz. Heyecan uyandıran bu yapım yakında vizyonda olacak. Heyecanlı bekleyiş bizler için devam ediyor fakat filmin gösterimi Güney Kore‘da çoktan başladı.

Deadline’ın haberine göre Mumya, Güney Kore‘deki ilk gününde 6.6 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Bu kazancıyla birlikte Güney Kore’nin ilk gün rekorunu da ele geçirmiş oldu. Bu rekoru kıran ismin Tom Cruise olması ise pek şaşırtıcı değil. Aksine Cruise ülkede büyük ilgi gören yıldızlar arasında yer alıyor. Onun Görevimiz Tehlike serisi de, Yarının Sınırında filmi de vizyonda olduğu dönemlerde yoğun ilgi görmüştü.

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Her ne kadar Mumya başlangıcı rekorla gerçekleştirse de, işler Amerika’da farklı şekilde ilerleyecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta vizyona giren Wonder Woman gişede fırtına estiriyor. Başrolünde Gal Gadot‘ın yer aldığı film zirveye yerleşirken, Mumya’nın beklenen başarıya ulaşamayacağı düşünülüyor. Fakat Universal Stüdyoları’nın arzu ettiği başarı uluslararası pazarlardan gelecek gibi görünüyor.

Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe, Courtney B. Vance, Annabelle Wallis, Jake Johnson ve Marwan Kenzari gibi isimlerin rol aldığı Mumya, 9 Haziran‘da vizyona girecek.