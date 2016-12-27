reklamı kapat
YENİ
PS4 Pro incelemesi PS4 Pro incelemesi

POPÜLER

the-mummy2
The Mummy
Mummy
the-mummy7
The Mummy
the-mummy5
the-mummy8
the-mummy6
Haber
0

Tom Cruise’lu Mumya filminden yeni görüntüler ortaya çıktı

27 Aralık 2016

Mumya efsanesinin Tom Cruise ile sinemalara geri döneceği bir süre önce belli olmuştu. Şimdi bu yapımdan yeni kareler izleyicilerle paylaşıldı.

Yönetmenliğini Alex Kurtzman‘ın üstlendiği The Mummy‘nin hikayesi Orta Doğu’da başlayıp İngiltere’ye kadar uzanıyor. Yüzyıllar önce haksız yere öldürülen kadim kraliçe Ahmanet arkeologların mezarını açmasıyla serbest kalıyor. Yaşananların ardından biriktirdiği öfkesi dünyaya yayılıyor. Tom Cruise’un hayat verdiği arkeolog Nick Morton da bu felakete engel olmaya çabalıyor. Bu yapımda Cruise’a Sofia Boutella, Russell Crowe, Courtney B. Vance, Annabelle Wallis, Jake Johnson ve Marwan Kenzari gibi isimler eşlik ediyor.

The Mummy filmi 9 Haziran 2017‘de vizyona girecek. Aksiyon vadeden yapımdan şimdiye kadar paylaşılan fotoğrafları haberimizin girişindeki galeride bulabilirsiniz.

ETİKETLER
İLGİLİ HABERLER
YORUMLAR
vanderhallvenice5
ASFALT
0
ANKET

Oyun oynarken en çok vakit geçirdiğiniz platform hangisi?

Loading ... Loading ...

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK PAYLAŞILANLAR

taboo3
VİDEO
0

SON YORUMLAR