Tom Cruise’lu Mumya filminden yeni görüntüler ortaya çıktı

Mumya efsanesinin Tom Cruise ile sinemalara geri döneceği bir süre önce belli olmuştu. Şimdi bu yapımdan yeni kareler izleyicilerle paylaşıldı.

Yönetmenliğini Alex Kurtzman‘ın üstlendiği The Mummy‘nin hikayesi Orta Doğu’da başlayıp İngiltere’ye kadar uzanıyor. Yüzyıllar önce haksız yere öldürülen kadim kraliçe Ahmanet arkeologların mezarını açmasıyla serbest kalıyor. Yaşananların ardından biriktirdiği öfkesi dünyaya yayılıyor. Tom Cruise’un hayat verdiği arkeolog Nick Morton da bu felakete engel olmaya çabalıyor. Bu yapımda Cruise’a Sofia Boutella, Russell Crowe, Courtney B. Vance, Annabelle Wallis, Jake Johnson ve Marwan Kenzari gibi isimler eşlik ediyor.

The Mummy filmi 9 Haziran 2017‘de vizyona girecek. Aksiyon vadeden yapımdan şimdiye kadar paylaşılan fotoğrafları haberimizin girişindeki galeride bulabilirsiniz.