Tom Hardy yeni dizisi Taboo’da intikam için dönüyor [Video]

Ridley Scott yapımcılığında ekrana taşınan Taboo dizisi farklı havasıyla ilgi uyandırmayı başarıyor. Başrolünde Tom Hardy‘nin yer aldığı yapım için yeni bir tanıtım paylaşıldı.

BBC ve FX ortaklığında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizi 1814 yılında başlıyor. Hikayenin ana kahramanı olan James Keziah Delaney uzunca bir süre ölü zannedilmesinin ardından Londra‘ya geri dönüyor. Babasının vefatından sonra onun kurduğu gemi imparatorluğunu devralıyor. Bu sırada daha önce kendisine zararı dokunan herkesten intikam almayı amaçlıyor. Düşmanları etrafta kol gezerken hem bu imparatorluğu ayakta tutması hem de hayatta kalmak için mücadele vermesi gerekiyor.

Bu dönem yapımında Tom Hardy’ye Jonathan Pryce, Oona Chaplin, Stephen Graham, Michael Kelly, Jessie Buckley, David Hayman, Tom Hollander ve Mark Gatiss gibi isimler eşlik ediyor.

Daha şimdiden merakla beklenen yapım İngiltere’de 7 Ocak‘ta, Amerika’da ise 10 Ocak‘ta ekrana gelmeye başlayacak. 2017’yi dört gözle beklememize neden olan Taboo‘dan paylaşılan yeni tanıtımı haberimizin girişinde bulabilirsiniz.