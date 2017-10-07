Toshiba’dan ortalığı karıştıran iddia: 6 dakikalık şarj ile 320 kilometre menzil!

Geliştirdikleri yeni materyalle projeyi hayata geçirmeyi planlayan Toshiba, bu zamana kadarki tüm teknolojileri bir adım geride bırakmış durumda.

Elektrikli otomobillerin geliştirilmesiyle alakalı halihazırda olan adımların temelini ortaklıklar oluşturuyor. Büyüyen pazarda yok olmamak adına gerek batarya geliştirme gerekse şarj ağının oluşturulmasında bu zamana kadar önemli imzalara şahit olduk. Özellikle Panasonic‘in ön planda olduğu pil teknolojilerinde Formula E sponsorluğuna kadar uzanan bu sürece, uzun süredir sessizleri oynayan Toshiba da dahil oluyor. Düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında elektrikli araçlarda kullanılmak üzere yeni bir batarya geliştirdiklerini açıklayan markanın iddiasına göre bu üniteler sadece 6 dakikalık şarj ile 320 kilometre menzil kat edebilme yeteneğine sahip.

Etkinlikle ilk adımda iddia edilen teknik değerleri paylaşan Toshiba’nın akıllara getirdiği soru olan “peki nasıl?”a cevapsa biraz bizim beklediğimiz gibi oldu. Halihazırdaolmak üzere iki çeşitte gelişen batarya teknolojilerinde gelinen noktanın, ortalamadaulaştığını düşündüğümüzde, Toshiba’nın iddia ettiği bu rakamları gerçekleştirmek için tamamen farklı bir materyal gerekiyordu. Bu beklentiler doğrultusunda yapılan açıklamaya göre bu bataryadaadı verilen yeni bir yapı görev yapıyor. Bir anlamda yeni jenerasyon lityum olarak da adlandırılan bu yapı, lityum-iyondan. Bataryayla ilgili Toshiba resmi kaynaklarından yapılan açıklamada; “Yeni pil aynı zamanda yüksek enerji yoğunluğu ve ultra hızlı şarj özellikleri de sunuyor. Titanyum niyobyum oksitte soğukta şarj veya aşırı hızlı şarj sırasında pilin bozulması veya kısa devre riski düşük.” ifadelerine yer verildi. Toshiba Ar-Ge Departman Sorumlusuise; “Yeni titanyum niobyum oksitin potansiyeli bizi çok heyecanlandırıyor. Bu elektrikli araçların menziline ve performansına önemli bir fark yaratacak bir etmen.” diyerek geliştirme sürecinin devam ettiğini ve projei 2019’da uygulamaya koymayı hedeflediklerini açıkladı. Bu organizasyonun ardından tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Toshiba’nın bir sonraki adımını ne zaman atacağıysa merak konusu.