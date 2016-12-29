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Touch Bar’lı iPhone 8 konsepti [Video]

29 Aralık 2016

iPhone 8’in tanıtılmasına daha uzun bir süre olsa da tasarımcılar hazırladıkları iPhone 8 konsept çalışmalarını yayınlamaya başladı. Apple designer isimli bir YouTube kanalı önümüzdeki yılın eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 8’in tasarımını kendince yorumladı.

Yayınlanan videoya bakıldığında iPhone 8’in iPhone 7’den daha ince bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Ana ekran tuşunun kaldırılıp ekrana entegre edildiği iPhone 8 konseptinde Touch Bar özelliği de göze çarpıyor. Bilindiği üzere Apple, Touch Bar özelliğini ilk kez kısa bir süre önce satışa sunduğu MacBook Pro’da kullanmıştı. Thunderbolt 3 desteğiyle hızlı veri aktarımı, kablosuz ve hızlı şarj desteği telefonda yer alacağı iddia edilen özellikler arasında yer alıyor. iPhone 8 için hazırlanan videoyu haberin devamında izleyebilirsiniz.

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