Toyota’nın 2030’dan “getirdiği” geleceğin otomobili: Concept-i [Video]

Devam etmekte olan CES 2017 markaların yeni projelerine sahne olurken, Toyota’nın gelecek planları bu yılın en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

CES 2017 kapsamında birbirinden farklı dallarda göz alıcı projelerle karşılaşmaya devam ediyoruz. Bu projelerden biri de Toyota’ya ait. 2030 yılında kullanıcıların nasıl araçlara bineceğini ve Japon devinin bu anlamda neler planladığını Concept-i ile artık somut olarak biliyoruz. Günümüzde geleceğin araçları olarak nitelendirdiğimiz modellerin vazgeçilmezi olan otonom sürüş teknolojisiyle donatılacağı açıklanan Concept-i’ın gerek iç gerek dış tasarımı otomobil endüstrisinin gelecekte kullanıcılarla buluşturacağı fütüristik yapıları ortaya koyuyor.



Butterfly (kelebek) yapıda iki kapıyla karşımıza çıkan Toyota’nın gelecek konsepti adeta tane tane işlenmiş. Kapalı durumda olduğunda görünmez yapıda olan ışıklandırma teknolojisinin yer aldığı konseptte kullanıcının “Merhaba” diyerek erişim sağlayabileceği bir giriş düşünülmüş. Arka tarafında yer alan ekranıyla gerisinden gelen araçlara yazıyla uyarı veren Concept-i günümüzde sinyal olarak ayrı yapıda konumlandırılan sistemi tarihe gömecek gibi görünüyor. Ana gövdesinin yanı sıra jantlarında da değişken yapıda ışıklandırmaları beraberinde getiren modelin dıştan bakıldığında fazlasıyla doyurucu olduğunu söyleyebiliriz.



Concept-i’ın içine girdiğimizde de bambaşka bir dünyayla karşılaşıyoruz. Kokpitiyle bizleri 2030’a götüren Toyota, geleceğin iç dizayn dilinin teknolojiyle birleştiğinde nasıl görüneceğini bizlere gösteriyor. Kokpitinde kullanıcısının hareketlerini algılayan bir adet oval bölmesi bulunan Concept-i manuel veya tamamen otonom olarak kullanılabiliyor. Geliştirilecek olan ve Toyota’nın “Yui” adını verdiği yapay zekayla birlikte kullanıcısının sürüş profilini ve araç içinde yaptığı her şeyi analiz eden bu sistem, zemin, hava ya da yol koşullarını adım adım analiz edip sürüş karakterini ona göre belirliyor.



Günümüzde sunulan araç içi ambiyans aydınlatma deneyimini cama yansıtılmış hologramlarla ve değişken renklerle yeni bir boyuta taşıyan Concept-i’ın elektrik motoruyla ilgiliyse henüz açıklanan bir detay yok. Geride bıraktığımız her gün menzil değerlerinde geliştirmelerle karşımıza çıkan elektrikli araçların bu tarz tasarımlarla harmanlanması bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sahneleri bizleri daha da yaklaştırıyor. Bayanlar baylar, geleceğe hoş geldiniz!

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