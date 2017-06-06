Transformers 5: Son Şövalye karakter posterleriyle kahramanları öne çıkartıyor

Bu ay içinde izleyici karşısına çıkacak olan Transformers 5: Son Şövalye filminden yeni karakter posterleri paylaşıldı. Bu posterlerde kahraman insanlar ön plana çıkıyor.

İlgiyle takip edilen Transformers serisi Son Şövalye ile beyaz perdeye geri dönüyor. Beşinci filmin yönetmenliğini de Michael Bay üstleniyor. İzleyicileri şaşırtacak birçok gelişmenin yaşanacağı filmde Mark Wahlberg, Gemma Chan, John Goodman, Stanley Tucci, Josh Duhamel, John Turturro ve Sophia Myles gibi isimler rol alıyor. Elbette bu oyuncu kadrosunda en fazla dikkat çeken isim Anthony Hopkins oluyor.

Gelelim beşinci filmin konusuna… Bildiğiniz gibi insanoğlunun Transformerlara karşı verdiği savaş giderek şiddetleniyor. Her şeyi ters gitmesi yetmiyormuş gibi bir de Optimus Prime kayıplara karışıyor. Bir süre sonra ortaya çıktığında ise anlam verilemeyen bir şekilde taraf değiştirmiş oluyor. Yokuş aşağı ilerleyişi düzeltebilmenin tek yolu ise geçmişe yönelmek oluyor. Cade Yeager hiç beklenmeyen ortaklıklar kuruyor ve böylece geçmişe dair sırlar ortaya çıkıyor. Bu sayede Transformerların neden dünyaya dönüp durduğu anlaşılıyor. Onların sandığımızdan çok daha uzun zamandır insanlık tarihinin bir parçası olduğu anlaşılıyor.

Asıl ismi Transformers: The Last Knight olan film ülkemizde 23 Haziran‘da gösterime başlayacak. Paylaşılan karakter posterlerini hemen aşağıdaki galeride bulabilirsiniz.