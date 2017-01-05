Tren raylarında telefon şarj ettiler [Video]

İnternet dünyası her geçen gün yeni bir keşfe ev sahipliği yapıyor. Şimdi Ukraynalı iki YouTuber tren raylarında telefon şarj etmenin mümkün olduğunu keşfetti.

Raylar trenlerin yerini veya potansiyel blokajları keşfetmek için devamlı olarak belirli bir elektrik yükü taşıyor. Gerekli sistem kurulduğunda bu değişken elektrik akışı telefonları şarj etmek için kullanılabiliyor. Bu enteresan keşif Pavel Pavlov ve Aleksandr Kryukov‘un hazırladığı video ile gün yüzüne çıktı. İkili önce kurdukları basit bir sistemle raylarda gerçekten elektrik akışı olduğunu keşfediyor. Ardından eski model, ekranı kırılmış bir Nokia telefonu şarj etmeye başlıyor. Bunun cihazlarını devamlı şarj edemeyen kişiler için kolaylık sağlayabileceğini iddia ediyorlar. Ancak raylardaki değişken elektrik akışının telefona zarar verebileceği göz ardı ediliyor. Üstelik bu kadar düşük voltajla şarj işlemi oldukça uzun sürüyor. Bu süreyi rayların etrafında geçirmek pek de cazip bir tercih değil. Kullanıcıların bu yöntem yerine bir powerbank (harici pil) taşıması çok daha akla yatkın.

Denemenizi tavsiye etmediğimiz bu yöntemin yer aldığı videoyu haberin girişinde bulabilirsiniz.