TRT’de 4K ile ilgili yeni bir dönem başlıyor [Video]

Hibrit yayıncılıkla ilgili çalışmalarını da tüm hızıyla sürdüren TRT, 4K çözünürlük konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.



Yaklaşık iki yıl önce TRT, Türkiye’nin ilk Ultra HD kanalı TRT 4K’da test yayınına başlamıştı. TRT, 4K kanalını yayın hayatına aldıktan sonra Fenerbahçe-Ajax maçını ve Euro 2016 maçlarını da 4K çözünürlükte yayınlamıştı. TRT’nin 4K yayınlarının izlenebilmesi için kullanıcıların 4K televizyonlar haricinde HEVC (H.265) kodlanmış yayını alabilen uydu alıcısına da sahip olması gerektiğini hatırlatmakta yarar var.

4K konusunda Türkiye’de bir ilke imza atan TRT, şimdi de 4K teknolojisini YouTube üzerinden sunmaya başladı. YouTube üzerinden canlı yayınlar yapmaya başlayan YouTube, bundan böyle televizyonlar haricinde bilgisayarlar ve akıllı telefonlar üzerinden de 4K canlı yayın desteği sunuyor. TRT’nin yayınladığı programları izleyebilmek için hızlı bir internet kullanmanız gerektiğini belirtmekte yarar var. 25 Mbps ve üzeri internet bağlantısına sahip kullanıcıların 4K içerikleri sorunsuz bir şekilde izleyebileceğini söyleyelim. Örnek bir yayını haberin girişinden izleyebilirsiniz.