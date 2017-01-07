Tüm ocakları uygun fiyata akıllı ocağa dönüştüren sistem [Video]

“Ocakta yemeğim var” sözü her ne kadar misafirlikten kalkıp eve gitmek için bir bahane olsa da mantıksız da sayılmaz. Zira her yıl, ocağın açık bırakılması nedeniyle çıkan yangınlarda büyük çaplı kayıplar yaşanıyor. Inirv React isimli bu hayat kurtarıcı cihaz ise ocaktan kaynaklı olan yangınların önüne geçmesinin yanı sıra hayatı büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Her türlü ocakta kullanılabilen bu güvenlik sistemi, tavandaki bir adet sensör ve gaz düğmelerine takılan cihazlardan oluşuyor. Eğer tavandaki sensör bir gaz sızıntısı hissederse anında bu düğmelerdeki cihazlara bilgi iletiyor ve gaz akımı kesiliyor. Ağrıca düğmelerin üzerine dokunarak ocağın ne zaman kapatılacağı zamanlanabiliyor. Kickstarter’da istediği rakama oldukça yaklaşan cihaza sahip olabilmek için 199 doları gözden çıkarmak gerekiyor. Böylece üst seviye bir ocak almaya göre daha düşük bir fiyata akıllı ocak sahibi olunabiliyor. Proje fonlama sürecini başarıyla tamamlarsa 2017’nin aralık ayında kullanıcılar cihazlarına kavuşmaya başlayacak.