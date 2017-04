Türk Telekom’un VoLTE teknolojisi şimdi de iPhone’larda

Türk Telekom, HD+ kalitesinde ses ve görüntülü konuşma sağlayan VoLTE (Voice over LTE) teknolojisini iPhone’larda da hizmete sundu. Türk Telekom’un LTE ile aynı anda kullanıcılara sunmaya başladığı VoLTE teknolojisi artık iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus cihazlarında da kullanılabiliyor.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan VoLTE teknolojisi, sesli çağrıları bir saniyeden daha kısa sürede gerçekleştirerek kullanıcılara HD+ kalitesinde sesli ve görüntülü konuşma imkanı sağlıyor. Sesin gelişimindeki son nokta olarak tanımlanan VoLTE teknolojisini kullanabilmek için kullanıcıların LTE teknolojisine uyumlu SIM karta ve VoLTE teknolojisini destekleyen cihazlara sahip olması gerekiyor. HD+ görüşmeler internet paketi kotası düşmeden, normal dakika paketi üzerinden yapılabiliyor. VoLTE’nin LTE’ye geçişle beraber aynı anda Türk Telekom tarafından kullanıma sunulduğunu belirtelim. Akıllı telefon penetrasyonunda rakiplerinin ortalama yüzde 67’lik penetrasyonuna karşın yüzde 75 penetrasyonu ile Türkiye’de lider olan Türk Telekom’un hali hazırda akıllı telefon sahibi müşterilerinin yüzde 53’ü ise LTE uyumlu cihaz kullanıyor.