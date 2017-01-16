Türk yapımcıdan hayatta kalma oyunu [Video]

Yolda can sıkıntısına çözüm olan ve saatlerce oynanabilen oyunlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul merkezli PixelTurtle, MOON: Minimal Survival oyununu kullanıma sundu.

Moon hem eğlenceli hem de basit yapısıyla dikkat çekiyor. Sade grafikleriyle herkes tarafından anlaşılması oldukça kolay olan bu mobil oyunu ekrandaki belli noktalara dokunarak oynamak mümkün oluyor. Moon’da çok renkli, klasik ve gece modu olmak üzere üç farklı oynanış biçimi bulunuyor. Sonsuz oynanışta hayatta kalmak zorlaştıkça özel silahlar da kullanılabilir hale geliyor. Bunlar arasında kalkan, sarman vuruş ve ağır çekim yer alıyor.

PixelTurtle‘ın geliştirdiği bu yeni oyun şimdilik sadece Android işletim sisteminde oynanabiliyor. MOON: Minimal Survival’ın nasıl oynandığını haberimizin girişindeki videoda görebilirsiniz.