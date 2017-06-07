Türk yapımı “beyin yakan” bulmaca oyunu: optic.

Türk yapımı kelime oyunu Alfabetik Karagöz‘ün yapımcıları yeni mobil oyunları optic.‘i App Store ve Play Store’da kullanıcıların beğenisine sundu.

Sıra dışı bir bulmaca oyunu olarak tanımlanan optic. yansıma tabanlı oynanış dinamikleriyle dikkat çekiyor. Oyunda, aynalar, ışın yolları, objektif ve daha pek çok nesneyi kullanarak hedefe ulaşmaya çalışıyor, lazer demetini göze yansıtıyorsunuz. Sade bir tasarıma sahip olan oyunda seviyeleri atladıkça daha karmaşık ve zor bulmacalarla zihninizi çalıştırmanız mümkün. Rahatlatıcı müzik ve ses efektleriyle oyun deneyimini zenginleştiren optic. bumaca severler için güçlü bir alternatif olmayı başarıyor.

Oyunda oyuncular aynı zamanda kendi bulmacalarını da tasarlayabiliyor. Bu bulmacaları kendi telefonunuza kaydederek arkadaşlarınıza oynatabilir ya da geliştirici firma Eflatun Games’e gönderip bir sonraki güncellemede kendi seviyenizin yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Hem iOS hem de Android versiyonu bulunan oyunun iOS versiyonunun ücretli olduğunu belirtelim. optic.’i iOS ve Android için haberin devamındaki linklerden indirebilirsiniz.