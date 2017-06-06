Türkiye Bilişim Vakfı’dan eğitim oyunları yarışması

Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye’de ilk kez matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim oyunlarının ödüllendirileceği bir yarışma başlatıyor. Yarışmanın başvuruları 6 Haziran‘da başlayıp 30 Kasım‘da sona erecek.

Türkiye’de bir ilk olan KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere farklı eğitim düzeylerine hitap ediyor. Yarışmanın temel amacı bilişim teknolojilerinin eğitimdeki önemini ve katkısını ortaya çıkartmak. Yarışma kapsamında bu alanda fikir üreten, uygulama yapan veya geliştiren gençlerin sayısının artması arzu ediliyor. Kısacası bilişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olan, üretken bir nesil hedefleniyor. Yarışma sayesinde, Türkiye’de ilk kez matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim oyunları ödüllendirilecek. Yarışmaya, matematik ve fen bilimlerinde öğrenmeye katkı sağlayacak dijital oyun ya da dijital oyun fikri üretenler katılabilecek.

Yapı Kredi’nin özel bir ödülle katkıda bulunacağı yarışmada toplam ödüller 70 bin TL’ye ulaşıyor. Yarışma jürisinde ise TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, Purple PAN Creative Agency Kurucusu ve Kreatif Direktör Ozan Aydemir, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Güven Çatak, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri Öğretim Görevlisi Dr. Tonguç İbrahim Sezen, Adapazarı Enka Okulları Müdürü Dr. Özlem Mecit ve Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan yer alıyor. Son olarak yarışma başvurulanının 30 Kasım 2017’de son bulacağını bir kez daha hatırlatalım.