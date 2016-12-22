Türkiye fiyatı belli olan Audi Q2’nin öne çıkan özellikleri [Video]

Audi‘nin Mart ayının başında görücüye çıkardığı kompakt SUV modeli Audi Q2 nihayet Türkiye’de kullanıcılara sunuldu. Audi’nin Q2 için tanıtım sürecinde karşımıza 1.0 litre, 1.4 litre ve 2.0 litre hacimli benzinli motor ve 1.6 litre ve 2,0 litre hacimli dizel motor seçenekleriyle birlikte altı farklı kombinasyonun sunulacağını açıklamıştı. Türkiye için fazlasıyla uygun olan motor zengin seçeneklerini duyan meraklı kullanıcılar ilk safhada biraz hayal kırıklığı yaşayabilir.

Donanım

Audi Q2 Türkiye’de Dynamic, Sport ve Design olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle kullanıcılara sunuluyor. Başlangıç donanım olarak nitelendirebileceğimiz Dynamic donanım seçeneğinde arka sis farları, far yükseklik ayarı, gündüz farları, yağmur ve far sensörüne ek olarak 16 inç boyutunda jantlar yer alıyor. Elektrikli, ayarlanabilir ve ısıtmalı LED sinyalli yan aynalar ise ek paket seçeneğinde yer alıyor. Bu donanımın dahilinde sunulan araç içi ekipmanlara baktığımızda manuel klima, dijital gösterge paneli, bilgi eğlence ekranı ve yokuş destek asistanı gibi seçenekler yer alıyor.

Diğer donanım seçenekleri olan Sport ve Desing donanıma geçtiğimizde, dışta ilk dikkat çeken değişim 17 inç boyutuna yükselen jant takımı oluyor. Audi, tüm donanım seçeneklerinde sanal kokpit, 14 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi ve sürücüye yardımcı donanımlarını opsiyonel olarak sunuyor. Bu donanımları S-Line (dış tasarım paketi), Advance (Geri görüş kamerası, Led iç aydınlatma paketi, Seçici göstergeli park sensörü plus, Deluxe otomatik klima) ve Premium (Metalik renk, Panaromik cam tavan, Otomatik açılır, kapanır bagaj kapağı, Elektrikli ayarlanabilir, katlanabilir ve ısıtmalı LED sinyalli dış aynalar, LED far sistemi) paketler olarak ayrı ayrı satın almak mümkün. 405 litrelik bir bagaj hacmine sahip olan Q2’nin ölçülerine baktığımızda; 2.601 mm‘lik aks mesafesi, 4.191 mm‘lik uzunluk ve 1.508 mm‘lik yükseklik değerleriyle karşılaşıyoruz. Aracın toplam ağırlıysa 1.280 kg.

Motor

Audi Q2, Türkiye’ye ilk aşamada sadece 1.4 litre hacimli TFSI benzinli motorla sunuluyor. Bu motoruyla birlikte toplamda 150 beygir güce ve 250 Nm tork değerine sahip olan Q2, 0‘dan 100‘e hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlarken saatte maksimum 212 km hıza erişebiliyor. Yedi ileri çift kavrama S-tronic şanzımanla kombin edilen Audi Q2’nin açıklanan tüketim değerleriyse şu şekilde;

Şehir içi– 100 km/ 6,3-6,5 litre

Şehir dışı– 100 km/ 4,6-4,9 litre

Ortalama– 100 km/ 5,2-5,5 litre

İlk aşamada tek motor seçeneği olan Q2 için ileriki süreçte benzinli ve dizel motor seçeneğinin ve dört tekerlekten çekiş altyapısına sahip Quattro modelinin kataloglardaki yerini alması bekleniyor.

Fiyat

Audi Q2’nin 1.4 litre TFSI motor kombinasyonuyla karşımıza çıkan fiyatları ilk bakışta rakiplerine göre fazlasıyla uygun görülebilir ki öylede. Lakin altını çizmemiz gereken nokta, çoğu elektronik sistem ve donanıma ekstra ücret ödenerek sahip olunabildiğini düşündüğümüzde fiyatın artacağını göz önünde bulunmamız gerekiyor. Bununla birlikte kimi kullanıcılar için de sadece ihtiyaç duyacağı donanımları satın alma avantajı olduğu da bir gerçek. Audi Q2’nin araç oluşturma sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Audi Q2 1.4 Turbo FSI 150 hp Dynamic S tronic: 139.508 TL

Audi Q2 1.4 Turbo FSI 150 hp Sport S tronic: 143.214 TL

Audi Q2 1.4 Turbo FSI 150 hp Design S tronic: 143.214 TL

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