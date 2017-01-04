Türkiye’nin engellilere umut olan projesi: Robotel [Video]

Tüm dünyada uzuvlarını kaybetmiş insanlara umut olan e-Nable hareketi Türkiye’de de hızla büyümeye devam ediyor.



Merkezi Amerika’da bulunan Enable Future platformu, doğuştan veya herhangi bir kaza sonucu uzuvlarını kaybeden insanlara üç boyutlu yazıcılarla umut oluyor. Tüm dünyada yaygınlaştırılması için üç boyutlu yazıcılarla bu süreci yürütebilecek gönüllüleri bir araya getirmeye çalışan e-Nable Türkiye’de 428 gönüllüye ulaşmış durumda. Türkiye’de “Robotel” adıyla devam eden projeye “5 dakika” önderlik yapıyor.



Mimar Zeynep Karagöz, Serdar Okumuş ve makine mühendisi Hakan Pakten tarafından teknoloji odaklı ürünler üretme parolası üzerine kurulan 5 dakika, Enable Future projesinin Türkiye’deki temsilcisi durumunda. Üç boyutlu yazıcılarla uzun süredir çalışmalar gerçekleştiren 5 dakika ekibi, yazıcıların daha farklı ve yararlı projelerde nasıl değerlendirilebileceği üzerine düşünürken Enable Future’ın projesiyle karşılaşmış. Robotel adı altında Türkiye’de devamlılığını sürdüren projenin ilk gönüllüsü ise bir kaza sonucu dört parmağını kaybeden Mehmet Toprak olmuş. Geliştirme sürecinin ardından sadece 50 dolarlık bir bütçeyle kullanıma hazır hale getirilen “Robotel” Mehmet’in normal hayatına dönmesine yardımcı oluyor. 2014 yılında start alan Robotel projesi her geçen gün büyümeye ve daha çok kişiye ulaşmaya devam ediyor. Projenin sayfasına buradan ulaşıp dilerseniz sizde destek olabilir, Enable Future’ın resmi sayfasından dünya genelinde gerçekleştirilen projelere göz atabilirsiniz.

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