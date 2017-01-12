Turpları Super Mario’nun mantarına dönüştüren mutfak aleti

Söz konusu yiyecek olduğunda damak tadı bir hayli değişkenlik gösteriyor. Tartışmalı yiyeceklerden biri de turp. Herkesin yemek için can atmadığı turpları çocuğunuza yedirmeninse eğlenceli bir yolu olabilir.

Temel Reis ve onu güçlendiren gizli silahı ıspanak ile pek çok çocuğun ıspanağa bakış açısı şüphesiz değişti. Peki aynı şeyi Mario ile de yapamaz mıyız? Örneğin ufacık tefecik Mario‘nun yediğinde büyüdüğü mantarlar küçük bir çocuğa oldukça ilgi çekici gelebilir. Turp soyucu Ravanello ile tam olarak minik mantarlar yapıp çocuğunuzu kandırabilirsiniz.