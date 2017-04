Twitch oyun satışına başlıyor

Oyun yayıncılarına ev sahipliği yapan Twitch oyunlarla bağını bir sonraki aşamaya taşıyor. Amazon tarafından satın alınan bu platformda oyun satışı dönemi başlıyor.

Twitch üzerinden gerçekleştirilen oyun satışı hem kullanıcılara hem de yayıncılara kazanç sağlayacak gibi görünüyor. Bu sisteme göre Twitch üzerinden yayınını izlediğiniz bir oyunu satın aldığınızda ödediğiniz miktarın yüzde 5’i yayıncıya gidiyor. Kalan miktarın yüzde 70’ini geliştirici, yüzde 25’ini ise Twitch kazanıyor. Bu sayede oyun alırken, sevdiğiniz yayıncılara da yardımcı olabiliyorsunuz. En az 5 dolar değerinde oyun aldığınızda ise Twitch bitleri ve emojilerinin sahibi oluyorsunuz. Eğer nisan ayında Twitch üzerinden oyun satın alanlardan biri olursanız 500 dolar değerinde profesyonel yayıncılık ekipmanı kazanma şansı da elde ediyorsunuz.Nisan ayından itibaren Twitch üzerinden alınabilecek oyun sayısı şimdilik elli ile kısıtlı. Bunlar arasında BATMAN — The Telltale Series, Firewatch, The Walking Dead, For Honor, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands ve Watch Dogs 2 gibi oyunları görüyoruz. Kütüphanenin zamanla daha da genişletilmesi bkeleniyor.

Twitch şimdilik oyun satışını sadece Amerikan doları üzerinden gerçekleştiriyor. Önümüzdeki dönemlerde farklı para birimleri de kullanılabilir olacak. Ancak bunların arasında Türk lirası yer alacak mı veya kur nasıl belirlenecek henüz bilinmiyor.