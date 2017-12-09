Twitter’ı bilim kurgu filmlerinden çıkmış hale getiren uygulama: TweetReality

Popüler mikroblog platformu Twitter, gayet standart arayüzlü bir uygulamaya sahip. Arayüzü yıllar içerisinde çok ufak değişiklikler alan servis, artırılmış gerçeklik uygulaması TweetReality ile gerçek anlamda çağ atlıyor.



Platforma erişim için hazırlanan TweetReality uygulaması, sunduğu artırılmış gerçeklik altyapısı ile bir ilke imza atıyor. Bu açıdan dünyanın ilk artırılmış gerçeklik temelli Twitter istemcisi olduğu söylenen uygulama, tweetleri gerçek dünya ile birleştiriyor. Görebileceğiniz üzere takip ettiğiniz kişilerin attığı tweetleri kamerayı kullanarak bulunduğunuz ortama getiren uygulama, ilginç bir deneyim sunuyor. Üç boyutlu grafikleriyle bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi duran uygulama, işlevsel özelliğe de sahip. Yani görüntüleme yanında yeni tweet yazabiliyor, arama yapabiliyor, beğenebiliyor ya da cevap atabiliyorsunuz. Fotoğraf gösterme desteği de bulunan TweetReality, henüz yolun başında olmasına rağmen sorunsuz olarak görev yapabiliyor. Üç boyutlu deneyimi AR başlıklarla daha da iyi hale getiren uygulama, iPhone yanında iPad modellerinde de çalışıyor.

TweetReality Twitter’ın olası geleceğini şimdiden yaşatıyor

Kullanım yapısını aşağıda görebileceğiniz uygulama, yine aşağıdan ücretsiz olarak elde edilebiliyor. Henüz Android sürümü bulunmayan uygulama, geleceği karşımıza getiriyor. Pek siz bu geleceği beğendiniz mi? Sizce böyle uygulamalar kullanışlı olabilir mi?

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