Üç kameralı Asus ZenFone AR ve tüm özellikleri [Video]

Asus, Qualcomm tarafından sızdırılan yeni ZenFone modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Daha önce de tahmin ettiğimiz gibi telefon akıl almaz kamerasıyla dikkat çekiyor.

Asus ZenFone AR, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliği aynı potada eriten bir mobil cihaz olarak dikkatimizi çekmişti. Hem Google Tango hem de Daydream destekleyen ZenFone AR’nin marifetleri ise bununla sınırlı değilmiş. Cihazın ana teknik özelliklerine değineceğiz ancak gelin önce arkasında yer alan kamera neler sunuyor bir bakalım.

Asus ZenFone AR’de kullandığı kamera sensörünün mobil kameralar arasında en yüksek çözünürlüğü sunduğunu iddia ediyor. Sensör olarak Sony IMX318‘in kullanıldığı telefonda üç tane arka kamera yer alıyor. 23 megapiksel çözünürlük sunan ana kameraya hareket takibi yapan ikinci kamera ve derinlik algılayan üçüncü kamera eşlik ediyor. Bu kameraların üçüne birden yer verilmesi Google Tango deneyimini artırıyor. Kamerayı cazip kılan tek şey bu değil. Asus’un ZenFone 3‘te kullandığı Süper Çözünürlük modu ZenFone AR’de de yer alıyor. ZenFone 3’te 16 MP çözünürlüklü dört fotoğrafı birleştirip 64 MP’lik bir fotoğraf elde eden Asus, ZenFone AR’de 23 MP’lik dört fotoğrafı birleştirip 92 megapiksel çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyor. Tabii bu noktada fotoğrafın işlenme süresinin ve boyutunun bir hayli arttığını da hatırlatalım. Yine Asus’un iddiasına göre bu fotoğraflar standart HD fotoğraflara göre dört kat daha net ve daha az bozulmaya sahip. Ancak tabii ki telefonu test etmeden bu veriyi doğrulamamız mümkün görünmüyor.

ZenFone AR düşük ışık koşullarında daha başarılı kareler yakalamak için de benzer bir katmanlı çekim yöntemi uyguluyor. 4K videolar çekebilen cihaz kamera konusunda hiç olmadığı kadar iddialı desek abartmış olmayız.

Gelelim diğer özelliklere. Qualcomm’un yayınladığı bültende olduğu gibi cihaz Snapdragon 821 işlemciyle geliyor. Telefonun dikkat çeken bir diğer teknik detayı ise RAM’de saklı. Asus ZenFone AR dünyanın ilk 8 GB RAM‘e sahip akıllı telefonu olarak öne çıkıyor. Cihazın aynı zamanda 6 GB RAM ile çalışan ikinci bir versiyonu da bulunuyor. ZenFone AR kullanıcılara 32, 64, 128 ve 256 GB olmak üzere dört farklı hafıza seçeneği sunuyor. Dahili hafızayı microSD kartla 2 TB’a kadar artırmak da mümkün. Android 7.0 işletim sistemiyle gelecek olan ZenFone AR, 5,7 inç boyutunda dev ekranıyla da phablet severlere hitap ediyor. WQHD Super AMOLED ekranıyla iddialı olan ZenFone AR’nin odak noktası elbette Google Tango ve Daydream. Cihazın pili ise 3.300 mAh kapasitesinde. Quick Charge 3.0 destekleyen pil de donanımın kalanı kadar iddialı.

Asus’un donanımıyla çıtayı yükselten akıllı telefonu şüphesiz CES 2017’nin en heyecan verici duyurularından biri olmayı başardı. Cihazın fiyatı gizemini korurken çıkışı ise ikinci çeyrekte gerçekleşecek gibi görünüyor.

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