Üç tekerlekli zaman makinesi: 2017 Vanderhall Venice

Son beş yılın öne çıkan üreticilerinden birisi olan Vanderhall, yeni modeli Venice ile geçmişle geleceğin en güncel birlikteliğini karşımıza çıkarıyor.

50’lili yıllarda özellikle İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde kendi akımını oluşturan üç tekerlekli araçlar döneminin imzaları arasında yer alıyor. Günümüzde Morgan gibi İngiliz üreticilerin devam ettirdiği bu furyaya 2010 yılında dahil olan Vanderhall, yeni modeli Venice ile zaman yolculuğu yapmak isteyen kullanıcılara iddialı bir opsiyon olacak gibi.



Bir önceki modeli Laguna’da kullanılan alüminyum şasi ve karbon fiber gövde üzerine geliştirilen Venice’in tasarımıyla birlikte belkide en dikkat çeken özelliği toplam ağırlığı. Tüm komponentleriyle birlikte toplamda 623 kg ağırla sahip olan Venice, retro tasarımının yanın dikkat çeken donanımlarıyla da kullanıcısını her anlamda memnun edebilecek potansiyele sahip. İçerisinde bluetooth bağlantısına sahip 600 watt gücünde bir ses sistemi bulunan modelde 18 inçlik jantlarla birlikte 75 litrelik bir bagaj hacmi sunuluyor. Venice’in direksiyonu başına geçtiğimizdeyse ahşap kaplı direksiyon simidiyle birlikte çok hoş ve özel detaylar bizleri karşılıyor. Konsolunun merkezinde analog bir saat bulunan Venice dahilinde bulunan her parçada döneminden izleri taşıyor.



Vanderhall Venice’in tasarımıyla birlikte kullanıcısını tatmin edecek teknik değerlere sahip olduğunu da söyleyebiliriz. General Motors tarafından geliştirilen 1.4 litre dört silindirli turbo makinenin görev yaptığı model 200 beygir güç üretiyor. Bu motoruyla 0’dan 100’e beş saniyenin altında erişebilen Venice, saatte maksimum 210 km hıza erişebiliyor. Altı ileri otomatik vites kutusuyla kombin edilen modelde ABS‘nin standart olarak sunulduğunu belirtmekte fayda var. Metalik siyah, gri ve inci beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satın alınabilecek olan Vanderhall Venice 29.950 dolarlık yurtdışı başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Vanderhall’ın diğer modellerinin yer aldığı resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.