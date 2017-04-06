Uçaklarda orta koltuğu sevdirecek tasarım

Uzun mesafe katedileceği zaman havayolu herkesin aklına gelen ilk alternatif oluyor. Bu sayede daha rahat ve kısa bir yolculuk yapmak mümkün oluyor. Ancak uçakta geçireceğiniz süre artıkça yolculuk konforlu olmaktan giderek uzaklaşıyor. Hele de uzun yolculuğu ekonomi sınıfında geçiriyorsanız uyumak neredeyse imkansız bir hal alabiliyor. Uçaklara özel hazırlanan yeni koltuk tasarımı ise bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.

Molon Labe Designs tarafından hazırlanan yeni uçak koltukları cam kenarı ile koridor arasında kalan ve elinizi ayağınızı nereye koyacağınızı bilememenize neden olan orta koltukları sevdirmeyi vadediyor. Bu tasarımın en dikkat çekici özelliği ise koltuğun baş kısmında ortaya çıkıyor. Tasarım tüm yolcuların başlarını dayayarak uyuyabileceği bir alan yaratıyor. Bunun yanında tüm orta koltuklar yanlarındakilere nazaran daha geride konumlanıyor. Bu sayede ortada kalan kişiye hareket edebilecek alan vermiş oluyor. Koltukların bel ve sırt bölümlerinde ise destekler yer alıyor. Böylece sırt ve bel ağrılarının azaltılması umuluyor. Aynı zamanda koridor ve cam kenarı koltuklarda 15 inçlik ekranlar yer alırken. Orta koltukta 18 inçlik ekranlar yer alıyor. Orta koltuğu sevmek için bir neden daha!

Molon Labe CEO’su Hank Scott uzun uçuşların başlı başına kötü bir deneyim olduğunu, amaçlarının bu süreyi daha rahat bir hale getirmek olduğunu dile getiriyor. Şimdilerde Almanya’da fuarda sergilenen bu tasarımın yaklaşık iki sene içinde kullanılmaya başlanacağı söyleniyor.