Unutkanlığa çözüm sunan akıllı klavye: Das Keyboard [Video]

Unutkanlık sorununu bir türlü aşamıyor ya da önemli mailleri devamlı gözden kaçırıyorsanız artık bu problemleri ortadan kaldıracak bir akıllı klavye var.

Das Keyboard isimli bu cihaz “bulut depolama sistemine bağlı klavye” sloganıyla yola çıkıyor. Vadettiği gibi internete ve kullanıcının bulut depolama sistemine bağlanarak gerekli hatırlatmaları yapıyor. Bunun için klavyenin ara yüzüne girerek hatırlatılmasını istediğimiz detayları seçiyoruz. Mesele bir aile üyesinin doğum gününü unutmamak için uyarı ayarlıyoruz. Bu tarih yaklaştıkça seçtiğimiz tuş belirlediğimiz renge bürünüyor. Tabii klavyenin anımsatma özelliği takvimle sınırlı değil. Gelen önemli mailler, belli bir zamandan önce bitirilmesi gereken projeler, faturaların son ödeme tarihleri… Tüm bunları belirlediğiniz renkler sayesinde bilinçaltınıza işleyebiliyorsunuz.

Bir süre önce Kickstarter kampanyası başlatılan bu akıllı klavye önümüzdeki ay CES‘te tanıtılacak. Eğer Das Keyboard’a sahip olmak istiyorsanız 229 doları gözden çıkartmanız gerekcek.