Uygun fiyata çift arka kameralı telefon

Çift arka kameralı akıllı telefonlara çok yakında yeni birisi daha eklenebilir. Eylül ayının başında 100 dolarlık akıllı telefonu ZTE Warp 7’yi tanıtan ZTE şimdi de kamera yeteneğiyle dikkat çeken telefonunu tanıtmak için gün sayıyor.

PhoneArena tarafından paylaşılan özelliklere bakıldığında orta segmente konumlandırılacağını söyleyeceğimiz ZTE Blade V8’de 1,4 GHz’lik sekiz çekirdekli Snapdragon 435 işlemcinin ve 3 GB RAM’in kullanılması bekleniyor. 13 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere çift arka kamerası sayesinde telefonun iPhone 7’de olduğu gibi fotoğraflarda arka planı bulanıklaştırabileceği belirtiliyor. Telefondaki kamera sayesinde 3D fotoğraflar da çekilebileceği iddia ediliyor. İşlemcisine bakıldığında uygun bir fiyattan kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen telefonun satış tarihi henüz bilinmiyor.