Uygun fiyatlı telefon arayanlara güzel haber

Önümüzdeki günlerde yeni telefonları P10 ve P10 Plus’ı Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanan Huawei sessiz sedasız yeni telefonu Y5 2017’nin duyurusunu gerçekleştirdi. Uygun fiyata bir Android telefon satın almayı düşünenlere göz kırpan Y5 2017, 720p çözünürlüklü 5 inçlik ekranla geliyor. Android 6.0 işletim sistemli ve EMUI 4.1 arayüzlü telefonda 1,4 GHz’lik dört çekirdekli MediaTek MT6737 işlemci ve 2 GB RAM bulunuyor.



Telefonda 16 GB dahili hafıza olsa da Y5 2017’nin hafızası microSD kartlarla artırılabiliyor. Dokulu bir gövdeye ve kıvrımlı çizgilere sahip olan telefonun 8,45 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. Fotoğraf çekimi yapmayı seven kullanıcılar için arka kısmında 8 megapiksellik bir kameranın tercih edildiği telefonun ön yüzünde ise 5 megapiksellik bir kamera mevcut. Özellikle düşük ışıkta çekilen selfie çekimlerinde kullanıcılara kolaylık sağlaması için ön kamera LED flaşa destek veriyor. Ön kamerada 84 derecelik geniş açı bir lens de kullanıldığını söyleyelim. Bünyesinde barındırdığı 3.000 mAh kapasiteli pille Huawei Y5 2017’nin günlük bir kullanımda 1,5 güne varan kullanım imkanı sunduğu belirtiliyor. Huawei’nin iddiasına göre telefonda 800’den fazla şarj döngüsünden sonra bile kapasitesinin yüzde 80’inden fazlasını sunuyor. Uygun fiyattan piyasadaki yerini alması beklenen Huawei Y5 2017’nin çok yakında satışa sunulacağı ifade ediliyor.