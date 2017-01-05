Uykusuz gecelerin kurtarıcısı Alexa uyumlu akıllı masa saati

Amazon Developer Portal sayesinde Alexa uyumlu cihazların hem sayısı hem de yetenekleri artıyor. Amazon’un Nesnelerin İnterneti alanındaki çalışmalarına bir yenisi de Vobot‘tan geliyor.

Vobot akıllı evler için yeni ürününü CES 2017‘de kullanıcıların beğenisine sundu. Amazon Alexa uyumlu ilk akıllı saat olan Vobot Clock, uyku düzenine ve kaliteye önem vererek daha zinde, dakik bir hayatın kapılarını aralıyor. Daha hızlı uykuya dalmak için alıştırmalar yapabileceğiniz saat aynı zamanda daha uzun süre uyanık kalmanız gerekirse yardımcı oluyor. Sesli hatırlatma özelliği sunan akıllı saat ne zaman ne yapmanız gerektiğini size söylüyor. Uyku sürenizi maksimuma çıkarmak için hayatınızı düzene sokuyor.

Alarm melodilerini kişiselleştirebileceğiniz akıllı saatte 5W’lık dahili hoparlör bulunuyor. Alarmı kurmak, çaldığında durdurmak içinse sesli komut vermeniz yeterli. Alexa uyumlu bu akıllı saatin yüzeyinde herangi bir tuş bulunmuyor. Tabii Alexa uyumluluğu sadece saati kurup sizi uyandırması için işlemiyor. Vobot Clock ile Uber’den araç çağırabiliyor, pizza sipariş edebiliyor, daha yataktan adımınızı atmadan hava durumunu kontrol edebiliyor kısacası Alexa ile iletişim kurabiliyorsunuz. Uyku düzeninize fazlasıyla önem veren akıllı bir asistan gibi işleyen Vobot Clock’un şubat ayı başında yurt dışında 35 dolardan satışa sunulması bekleniyor.