Veri analiziyle Game of Thrones’un ana karakterinin kim olduğu “hesaplandı”

George R.R. Martin her ne kadar Game of Thrones’un tek bir ana karakteri olmadığını, hikayenin birden fazla karakter etrafında şekillendiğini vurgulasa da istatistikler öyle düşünmüyor. Veri analizi çözümlemesiyle Game of Thrones’un ana karekteri “hesaplandı“.

Game of Thrones şüphesiz pek çok karakter etrafında şekillenen oldukça karmaşık bir hikaye örgüsüne sahip. “Ana karakter” dediğimiz sayısız karakterin ani ölümüyle zenginleşen hikayede tek bir ana karakter bulmak epey zor. George Martin’in dahi tek bir ana karakter olmadığını söylüyor oluşu ise hayranları yeterince ikna edemiyor. Veri analizi ile Game of Thrones’un ana karakterinin kim olduğunu bulan hayran, incelemesini ise dizi üzerinden yapıyor.

Yapılan araştırmanın esas verileri ise IMDB’den geliyor. IMDB’de 200 karakterden oluşan listede karakterlerin bölüm bölüm dakika ve saniye bazında ne kadar göründükleri listeleniyor. Çalışmada ise ilk 100 karakter baz alınmış. Elde edilen sonuçlarda ise ilk 100 karakterin ekranda toplam görünme süreleri, ilk 10 karakterin her bir sezon toplam görünme süresi, 9 ana ailenin toplam görünme süresi ve 9 ana ailenin her bir sezon için toplam görünme süresi hesaplanmış.

Ekran sürelerine baktığımızda Jon Snow ve Tyrion Lannister’ın ilk iki sırada yer aldığını görüyoruz. Hikaye örgüsünde oldukça önemli yerlere sahip bu karakterleri ise üçüncü sırada Daenerys Targaryen takip ediyor. Listedeki en ilginç detay ise birinci sezonda veda ettiğimiz‘ın onsuz geçen 6 koca sezondan sonra ilk 15 içinde hala kendine yer bulabiliyor olması.

Sezon bazlı incelendiğinde de Jon Snow ve Tyrion Lannister’ın baskısı görülüyor. 2, 3 ve 4. sezon Tyrion Lannister önderliğinde giderken; 6. ve 7. sezonda Jon Snow lider koltuğuna oturuyor. Ailelere baktığımızda ise Stark ailesinin tartışmasız liderliğini görüyoruz. Başlarına gelmeyen kalmayan Stark ailesi hem genel hem de sezon bazlı incelendiğinde kesinlikle dizinin “ana” ailesi olduğunu kanıtlıyor. Öte yandan serinin isminin Buz ve Ateşin Şarkısı olmasına rağmen Targaryen ailesi pek bir zayıf kalmış durumda. İkincilik ise elbette Lannister ailesinin.

Araştırmanın ulaştığı mutlak sonuç ise dizinin ana karakterinin Jon Snow olduğu yönünde. Dizinin ana ailesi ise kesinlikle Stark ailesi.