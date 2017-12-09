Vodafone’dan büyük fırsat: Bana ne var

Vodafone, sunduğu kampanyalarına bir yenisini daha ekliyor. Vodafone, abonelerine şansı cepten yakalama fırsatı verecek yeni bir kampanya düzenliyor. Vodafone’un yeni kampanyasında “Bana Ne Var” hediyeleri katlanarak tüm Vodafone’lulara ayda toplam 20 GB’ye varan mobil internet hediye edilecek. Vodafone’lular bunun haricinde Little Caesars, Kahve Dünyası ve Loft gibi markalarda kendileri için sağlanan ücretsiz fırsatlardan yararlanabilecek ve anlaşmalı sinemalarda geçerli bedava sinema bileti kazanabilecek.





Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy konuyla alakalı şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak stratejimiz, müşterilerimizin Vodafone algısını kalite odaklı ürün ve servislerle sürekli yükseltmeye, her bir müşterimize bizim için değerli olduklarını hissettirmeye dayanıyor. Mükemmel müşteri deneyimi sağlamaya yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yeni kampanyamız kapsamında tüm müşterilerimize milyonlarca dakika ve GB’ın yanı sıra birçok seçkin markada özel indirim ve hediye fırsatları da sunuyoruz. Vodafone olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da abonelerimizin yanında olmaya ve onlara hayatı kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

Vodafone müşterileri kampanyaya nasıl katılıyor?

Vodafone’un yeni kampanyasından faydalanmak isteyen kullanıcıların “Vodafone Yanımda” mobil uygulamasını indirerek, yenilenen “Bana Ne Var” bölümündeki hediye çarkını çevirmeleri yeterli oluyor. Aboneler ayrıca, “Vodafone Yanımda” uygulaması ile fatura ödeme, 4.5G bağlantısını açma, TL yükleme ve ek paket satın alma gibi, hatlarıyla ilgili birçok işlemi de kolay ve hızlıca gerçekleştirebiliyor.