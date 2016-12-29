Volvo, Skype desteği sunan ilk otomobil üreticisi oldu [Video]

Güvenlik geliştirmeleriyle otomobil tarihinde ilklere imza atan Volvo, bu sefer teknolojik bir yenilikle ilkler arasına adını yazdırdı.

Dayanıklılık dendiği zaman akıllara ilk gelen üreticilerden birisi olan Volvo, son yıllarda tasarımsal geliştirmeleriyle de çok yol kat etti. Bu alanda da yoluna emin adımlarla devam eden İsveç merkezli üretici, teknolojik geliştirmeleriyle de sınıfına yenilikler sunmaya devam ediyor. Tüm bu komponentlerle birlikte sürücüye yardımcı elektronik ve araç içi interaktif sistemler konusunda da yenilikçi adımlarıyla karşımıza çıkan Volvo, geliştiriciliğini Microsoft’un üstlendiği internet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi desteği sunan Skype’a araç desteğini sunan ilk otomobil üreticisi oldu.



Özellikle yoğun iş trafiği olan ve konferans görüşmesi yapma ihtiyacı duyan kullanıcılar için hayat kurtarıcı bir yenilik olan sistem, otomobilin merkezinde konumlandırılan multimedya ekranı üzerinden kumanda ediliyor. Volvo sahipleri bu özellikle birlikte otomobillerinde sonra kullanmak veya göndermek üzere sesli not kaydı da alabilecek. Microsoft’un iş odaklı kullanıcılar için oluşturduğu Skype Kurumsal hizmeti içerisinde sunulan takvim ve toplantı programı gibi hizmetleri kapsayan sistemin otomobillerde görüntülü görüşme desteğini sunmayacağı ifade edildi. Volvo’nun S90, V90 ve XC90 modellerinde sunduğu bu sistemin ardından ileriki süreçte yine Microsoft’un dijital asistanı Cortana‘nın da Volvo araçlarında yer alması planlanıyor.

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