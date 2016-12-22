Volvo’nun “Kırmızı Anahtar” hizmeti ne işe yarıyor?

Volvo, kullanıcılarının araç güvenliği konusunda içini rahatlamak adına Kırmızı Anahtar hizmetini devreye soktu.

Otomobiline farklı bağlarla bağlı olan sürücüler için araçlarını bırakın paylaşmak gittikleri herhangi bir yerde vale hizmeti sağlayan kişilere teslim etmek bile zor gelebiliyor. Geçtiğimiz süreçte tıpkı Ford‘un (MyKey) kullanıcılarına sunduğu gibi Volvo’da buna alternatif bir çözüm geliştirerek en azından kullanıcılarını daha rahat hissettirmeyi amaçlıyor. Volvo’nun bu konudaki çözümünün adıysa “Kırmızı Anahtar“.



Meraklı okurlarımız “Kırmızı Anahtar” kelimesini geçtiğimiz süreçte Dodge‘un sunduğu hizmetten hatırlayabilir. Dodge’un sunduğu performans artırıcı kırmızı anahtar programının tam aksi bir durum, Volvo’nun kırmızı anahtar hizmetinde karşımıza çıkıyor. Volvo sahiplerinin “Burada benim kurallarım geçerli” dediği uygulamada kırmızı anahtar ile araca erişim sağlayan kullanıcılar saatte maksimum 120 km hıza çıkabiliyor. Hız sınırıyla birlikte güvenlik tedbiri için adaptif hız sabitleyici özelliği en uzak mesafeye ayarlanırken kör nokta uyarı, şerit takip ve çarpışma uyarı sistemleri gibi yardımcı elemanlar aktif olarak kullanılıyor. Volvo’nun “Kırmızı Anahtar” hizmeti ilk aşamada S90, V90 ve XC90 modellerinde sunulurken diğer modellere önümüzdeki süreçte gelmesi bekleniyor. Kırmızı anahtar, İngiltere’de bulunan Volvo yetkili satıcılarından 110 poundluk bir ücret karşılığı satın alınabiliyor.