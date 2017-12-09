VSCO’dan “mesajlar” sürprizi [Video]

iOS ve Android platformlarının en çok kullanılan fotoğraf çekme ile düzenleme uygulamalarından VSCO, mesajlar özelliğini duyurdu.



Hem VSCO X hem de ücretsiz üyeliklere gelecek olan özellik, isminden de anlaşılacağı üzere kişilerin özel mesaj gönderebilmesine imkan tanıyor. Instagram’ın bağımsız hale getirmeye çalıştığı direkt mesaj özelliğinin benzeri olan destek, sadece birbirini takip eden kişiler arasında çalışıyor. Yani bir kişiye mesaj gönderebilmek için karşılıklı takip gerekiyor. Bu özel mesajlarda metin yanında fotoğraflar, profiller, günlükler ve DSCO‘ların paylaşılabileceğini belirten platform, kullanıcı engelleme ve mesaj rapor etme özelliklerini de sunuyor. Arayüzü genel olarak Instagram’a benzeyen özellik, olmazsa olmaz emoji desteğine de sahip. İçerisinde uzun süredir video düzenleme desteği de yer alan uygulama, fotoğraf dünyasının en popülerleri arasında yer almaya devam ediyor. Kendi ekosistemini kuran VSCO, sadık kitlesini gün geçtikçe büyütüyor.

VSCO artık çok daha kullanışlı olacak

Mesajlar özelliği sayesinde kullanıcılar arasındaki etkileşimi artıracak olan servis, böylece genel olarak daha kullanışlı hale gelecek. Özelliğin ilk olarak aylık 19,99 dolarlık X abonelerine açılacağı, daha sonra ise ücretsiz aboneler için de aktif edileceği belirtiliyor. Özelliğin tanıtım videosu ise aşağıda yer alıyor.

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