Western Digital ilk taşınabilir SSD modelini tanıttı [Video]

Western Digital, masaüstü SSD sürücülerinin ardından ilk taşınabilir SSD’isini tanıttı. My Passport SSD adı verilen taşınabilir SSD, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle geliyor.



Modaya uygun bir tasarım sunan SSD, 515 MB/s okuma hızıyla Samsung T3 SSD modelinden daha hızlı. Piyasadaki en hızlı sürücü olmasa da Western Digital’ın SSD’si hızlı bir performan sergiliyor. USB-C bağlantıya destek verse de SSD’nin kutu içeriğinden USB-A adaptör çıkıyor. İkinci nesil USB 3.1, USB 3.0, 2.0 ve USB-A gibi bağlantılarla uyumlu olan SSD, 1,98 metreden düşmelere karşı da mukavemet gösteriyor. Yüksek boyuttaki verileri hızlı bir şekilde aktarmaya imkan tanıyan SSD, WD Security yardımcı programına da destek veriyor. WD Security yardımcı programı, verilerin gizliliğini korumaya yardımcı olmak için şifre koruması ve donanım tabanlı şifreleme ayarlamaya olanak sağlıyor. PC ve Mac gibi bilgisayarla uyumlu olan My Passport SSD‘nin 256 GB’lık modeli 100 dolardan, 512 GB’lık modeli 200 dolardan, 1 TB’lık modeli ise 400 dolardan yurt dışında satışa sunulacak.

Yakın süreçte 3 yıl garanti desteğiyle birlikte piyasaya sunulacak taşınabilir SSD’nin Türkiye’de ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Western Digital’in ilk taşınabilir SSD’si olma özelliğini taşıyan My Passport SSD’nin tanıtım videosunu haberin girişinden izleyebilirsiniz.