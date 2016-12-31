Westworld’ü Sims’te yeniden yarattılar [Video]

2016 yılının en popüler dizilerinden biri haline gelen Westworld farklı şekillerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak dizinin hayranları Westworld’ün karakter ve mekanlarını Sims‘te yeniden yaratmaya başladı.

Bu çalışmaların en dikkat çekici örneklerinden birini YouTube kullanıcılarından Katverse ortaya koydu. Dizinin sevilen karakterlerinden Dolores Abernathy‘ye Sims 4’te hayat verdi. Ortaya çıkan sonuç Evan Rachel Wood‘a benzerliğiyle öne çıkıyor. Yaklaşık üç dakikalık videoda oyunda hangi özelliklerin seçildiği net bir şekilde görülebiliyor.

Tabii bu çalışmaları Sims 3‘te yapan hayranlar da var. Bunlardan biri Reddit kullanıcısı Eurofutur oldu. O sadece bir karakter yerine tüm Sweetwater‘ı yaratmaya çabalıyor. Üstelik işin içine sadece “ev sahiplerini” değil, onların yaratıcılarını da ekliyor. Eurofutur’un elde ettiği sonucu da hemen aşağıda bulabilirsiniz.