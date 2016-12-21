Westworld’ün açılış müziği enstrümansız şekilde yeniden yorumlandı [A capella video]

Birinci sezonuyla yabancı dizi sevenlerin favorileri arasına girmeyi başaran Westworld‘ün açılış müziği yeniden yorumlandı.



İlk sezonu HBO‘da ekrana gelen Westworld hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla kısa sürede büyük ilgi çekmeyi başardı. Anthony Hopkins, Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton, Jeffrey Wright ve Tessa Thompson gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizi 2018‘de ekranlara dönecek. Bu bilim kurgu dizisini sevenlerin bekleyişi devam ederken Westworld‘ün açılış müziği a capella tarzında yani enstrümansız şekilde yeniden yorumlandı.

The Warp Zone isimli bu grubun hazırladığı video da oldukça ilgi çekici. Farklı seslerin uyum içinde bir araya geldiği çalışmada yer alanların Westworld karakterleri gibi giyinmiş olması özellikle dikkat çekiyor. Dolores, Doktor Ford ve Bernard Lowe göze çarpan ilk karakterler oluyor.

İkinci sezonunu merakla beklediğimiz Westworld‘ün yeniden yorumlanan açılış müziğini haberimizin girişinde bulabilirsiniz.