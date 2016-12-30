Windows 10’a oyun modu geliyor

Oyun konsolları kullanıcı oyunu çalıştırdığında tüm gücünü bu alana veriyor. Böylece oyunu en yüksek performansla çalıştırıyor. Fakat bilgisayarlar oyun açıldığında arkaplanda çok fazla işlem gerçekleştirdiğinden performans kaybı yaşayabiliyor. Windows 10’a gelecek yeni güncellemeyle birlikte bilgisayarı tam bir oyun canavarına dönüştürmek mümkün olacak.

.@h0x0d looks like Windows will adjust its resource allocation logic (for CPU/Gfx etc.) to prioritize the “Game” when running in “Game Mode” — WalkingCat (@h0x0d) 28 Aralık 2016



WalkingCat isimli Twitter kullanıcısının iddiasına göre Windows 10 yakında oyuncuları mutlu edecek bir özellikle karşımıza çıkacak. Bu yeni özellikle birlikte Xbox One’da olduğu gibi Windows 10 da tüm gücünü oyunu oynayabilmek için ayıracak. Bu sayede oyunlarda daha yüksek performans elde edilecek. Windows Store’dan alınacak belli başlı oyunlarda çalışması beklenen bu özelliğin her oyunda kullanılamayacağı düşünülüyor. Yakın zamanda Windows Insider kullanıcıları için kullanıma açılması beklenen özelliğin tüm kullanıcılara ulaşması için bahar aylarını beklememiz gerektiği söyleniyor.