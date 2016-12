Windows 10’a oyun modu geliyor

Oyun konsolları kullanıcı oyunu çalıştırdığında tüm gücünü bu alana veriyor. Böylece oyunu en yüksek performansla çalıştırıyor. Fakat bilgisayarlar oyun açıldığında arkaplanda çok fazla işlem gerçekleştirdiğinden performans kaybı yaşayabiliyor. Windows 10’a gelecek yeni güncellemeyle birlikte bilgisayarı tam bir oyun canavarına dönüştürmek mümkün olacak.

.@h0x0d looks like Windows will adjust its resource allocation logic (for CPU/Gfx etc.) to prioritize the “Game” when running in “Game Mode”

— WalkingCat (@h0x0d) 28 Aralık 2016