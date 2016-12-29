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Windows 10’da şimdi de yeşil ekran hatası ortaya çıktı

Windows hatası dediğimizde aklımıza hemen mavi ekran geliyor. Windows’un yıllardır psikolojimizi bozan ve saatlerimizi harcayan hatası oldukça can sıkıcı hale gelebiliyor. Mavi ekranın laneti yetmezmiş gibi bir de yeşil ekran hatası ortaya çıktı.

Windows Insider  kullanıcılarının belirttiğine göre karşılaştıkları hatalarda artık mavi ekran yerine yeşil ekran kullanılıyor. Sadece test eden kullanıcılara özel olan hatanın renginin yeşil olmasının bir sebebi var elbette. Microsoft, oluşan hatanın stabil sürümde mi yoksa önizleme sürümünde mi olduğunu öğrenmek istiyor. Bu nedenle de ekranda böyle bir değişikliğe gitmiş durumda. Insider kullanıcılarının haricinde normal kullanıcıların bu hatayla karşılaşmayacağı belirtiliyor. Windows’un bize gelecekte başka ne renklerde hatalar hazırladığını merakla beklediğimizi söyleyelim.

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