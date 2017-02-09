Windows 10’un yeni güncellemesi beklenen bir özelliği kullanıma sunuyor

Microsoft son zamanlarda Windows 10’a eklenen yeni özelliklerle adından sıkça söz ettiriyor. Başlangıçta herkesin rahatsız olduğu birçok noktaya sahip olan Windows 10 yakında uzun zamandır beklenen bir özelliğe daha kavuşacak. Artık bir yandan işimizi halledip, diğer yandan video izlemek mümkün olacak.

Bildiğiniz gibi Windows 10 yeni güncellemesiyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bunun yanında Microsoft, Windows 10 Cloud isimli yeni bir sürüm üzerinde çalışıyor. Ancak görünen o ki heyecan uyandıran gelişmeler bunlarla sınırlı kalmayacak. Şirket şimdi de birçok Windows kullanıcısının “Sonunda!'” diyeceği bir özelliği duyurdu. Windows Insiders kullanıcıları tarafından test edilmeye başlanan güncelleme aynı anda iki pencereyi birden kullanmaya müsade ediyor. Az kullanılan pencere ekranın bir kenarında açık kalmaya devam ediyor. Böylece iki işi aynı anda yapabiliyoruz.

Bahsi geçen bu özellik özellikle video izlerken veya görüntülü arama gerçekleştirirken işe yarayacak gibi görünüyor. Örneğin bir film izlerken iş maillerini kontrol edebilmek için onu durdurmak gerekmeyecek. Filmi ekranın bir kenarına alıp, işinize devam edebileceksiniz. Görüntülü konferans sırasında bir yandan konuştuğunuz kişileri görüp, bir yandan istenen içeriklere ulaşmak da mümkün olacak. Şimdiye kadar paylaşılan bilgilere bakılırsa bu özelliğe alışmak da uzun zaman almayacak. Bu yeni özellik tıpkı diğer pencereler gibi çalışacak. Şimdilik belli olmayan tek detay, bu pencerenin boyutunun ayarlanabilirliği…